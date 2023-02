Hervé Niquet dirige Médée de Charpentier, dans une version qui s’appuie sur les dernières recherches musicologiques, avec Véronique Gens dans le rôle-titre.

Après Ariane et Bacchus de Marin Marais l’an dernier, Hervé Niquet et Le Concert Spirituel poursuivent avec Médée de Charpentier une tétralogie qui met en pratique les dernières découvertes sur la nomenclature orchestrale de la tragédie lyrique à la fin du dix-septième siècle. A rebours des usages d’orchestration pointilliste du continuo pour le rendre expressif, les archives révélées par Benoît Dratwicki montrent que le petit choeur, par contraste avec le grand choeur composé d’une quarantaine de pupitres, était une formation de neuf instruments qui jouent toujours ensemble. Pour le chef français, « cette masse porte les chanteurs bien plus efficacement qu’une coloration qui finalement édulcore le soutien dramatique. De même, les percussions que l’on a ajoutées pour enrichir la palette au fil du temps ne correspondent pas aux effectifs de l’Académie Royale de Musique de l’époque.»

Les saveurs originelles de la tragédie lyrique

Près de vingt ans après avoir dirigé l’ouvrage à l’Opéra de Versailles, Hervé Niquet revisite Médée à l’aune de ce retour aux sources, avec une distribution réunissant quelques références dans le répertoire français, fidèles des projets du Centre de Musique Baroque de Versailles et du Palazzetto Bru Zane. Aux côtés de Véronique Gens dans le rôle-titre de ce drame adapté de la mythologie grecque par Thomas Corneille, Cyrille Dubois incarnera Jason et Judith van Wanroij Créuse, entourés de figures montantes, tels Hélène Carpentier ou Fabien Hyon. Iphigénie en Tauride de Campra en 2024 et Persée de Lully en 2025 compléteront ce retour aux saveurs originelles de la tragédie lyrique.

Gilles Charlassier