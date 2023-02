Cristian Măcelaru, en trois programmes avec l’Orchestre national de France

Un portrait symphonique du directeur musical de l’Orchestre national de France en trois programmes, de Haydn à Bartók et de Beethoven à Tchaïkovski.

D’un côté le grand répertoire, faire vibrer l’orchestre et son public dans des œuvres archi-connues : le Premier Concerto pour piano de Brahms (très attendu avec le génial Daniil Trifonov en soliste, le 23 mars), la Symphonie « pathétique » de Tchaïkovski (30 et 31 mars) ou, rassemblés en un même programme (5, 6 et 7 avril), Haydn (1ère Symphonie), Mozart (40e Symphonie) et Beethoven (Concerto pour piano n° 4 avec Rudolf Buchbinder, parfait apôtre du style classique). De l’autre, ce qui s’apparente davantage à un jardin secret : Messiaen (Le Tombeau resplendissant, qui précède, les 30 et 31 mars, la scène finale de Capriccio de Strauss avec Diana Damrau) et surtout Le Prince de bois de Bartók, que Cristian Măcelaru dirigera et commentera pour le public de la Maison de la Radio le 22 mars avant de le reprendre le lendemain à la Philharmonie.

Jean-Guillaume Lebrun