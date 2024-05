43e édition du Festival de la Vézère

Château, églises, jardins et théâtres de Corrèze accueille les concerts de cette 43e édition, qui fait la part belle aux jeunes artistes.

Dans la lignée des grandes voix qui ont marqué l’histoire du festival, la mezzo Marina Viotti chantera en ouverture, au château du Saillant, Fauré, Massenet, Falla, mais aussi Brel ou Ferré, accompagnée par la guitare de Gabriel Bianco. Chaque musique ici trouve son écrin : l’Abbatiale d’Aubazine pour Théotime Langlois de Swarte (Concertos pour violon de Bach avec l’Orchestre de l’Opéra royal de Versailles, 20 juillet), l’église de Malemort pour le duo accordéon-guitare de Julien Beautemps et Sotiris Athanasiou autour de Ravel, Gershwin et quelques autres (le 22), la collégiale de Brive pour « Soleil noir », programme original de la compagnie La Tempête, reliant les chants byzantins à la musique d’Arvo Pärt (le 26). Retour à la grange du château du Saillant pour entendre trois jeunes pianistes (Gayané Gharagiozian, Nour Ayadi et Jodyline Gallavardin, le 29) et pour deux soirées lyriques (Le Barbier de Séville et La Traviata par la troupe de Diva Opéra les 8 et 9 août).

Jean-Guillaume Lebrun