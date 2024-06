En tant qu’autrice et comédienne, Tiphaine D est une féministe engagée, comme en témoignent ses deux « one feminist shows ». Contes à rebours propose une réécriture antisexiste des contes de fées. La Pérille Mortelle fait vivre un voyage en « Matriarcate », pays dirigé par des femmes.

Passionnément engagée dans les luttes égalitaires dont elle a fait l’essence de ses spectacles, Tiphaine D écrit depuis plus de dix ans des pièces notamment nourries par une conscience féministe aigüe. Dans La Pérille Mortelle », elle emmène les spectateurs en « Matriarcate », ce pays où ce sont les femmes qui sont aux commandes, où l’on parle la « féminine universelle » et où « la féminine l’emporte sur la masculine ». Au programme, rimes et improvisations, chansons et revues de presse impertinentes. Avec Contes à rebours, elle revisite les héroïnes des contes de fées, remet leurs histoires « à l’endroit », en questionnant nos imaginaires communs et leur impact.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens