Beaucoup connaissent le texte magnifique de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres. Stella Serfaty en propose une mise en scène à l’aide de marionnettes, en respectant la puissance tranquille et la simplicité émouvante de l’œuvre d’origine.

Pas de décor, sinon celui qui se crée par la lente accumulation des objets bruts (bois, terre, pierres) qui sont introduits au fil du récit. Une récitante, Stella Serfaty elle-même, livre le texte avec netteté et dépouillement. Le verbe pour la beauté du verbe. Pendant ce temps, Ombline de Benque construit l’environnement dans lequel va évoluer le seul personnage, qu’elle manipule. Cet homme, ce berger qui vit seul dans les montagnes, est figuré successivement par plusieurs marionnettes faites de bois brut assemblé qui deviennent de plus en plus grandes et complexes à mesure que sa vie passe et que la forêt pousse. Une fable puissante, poétique, humaniste, qui fait largement écho aux préoccupations écologiques de notre époque.

Mathieu Dochtermann