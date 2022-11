Hofesh Shechter revient au Théâtre des Abbesses avec sa création percutante Contemporary Dance 2.0. A vos agendas !



Ça commence comme un coup de tonnerre. Une déflagration qui laisse apparaître sept jeunes danseurs, embarqués dans une pulsation qui ne s’arrêtera plus. Auditionnés spécifiquement pour revisiter ce travail réalisé en 2019 avec la GöteborgOperans Danskompani en Suède, ils enflamment la scène et le public de leur énergie, puissante, survoltée, à la fois débordante et totalement maîtrisée. En cela, ils se glissent avec délectation dans l’écriture du chorégraphe, toujours furieuse et saccadée, proliférant par effet de masse, et fonctionnant toujours dans l’impact du geste. Ici, l’effet « pop » est affiché, par l’intermédiaire d’affichettes en cartons qui viennent ponctuer chaque partie du spectacle (suivront les autres parties intitulées « with feelings », « mother », « contemporary dance », et « end »). On peut en effet voir surgir, dans l’avalanche de mouvements que constitue la chorégraphie, des mouvements échappés de clips vidéo, de la culture du clubbing, des danses issues des cultures urbaines, de la danse afro… Comme si cette jeunesse injectait ses propres pratiques, multiculturelles et spontanées, dans le flot continu d’une danse ininterrompue, absorbant la pulsation dans les poitrines comme une balle de revolver, transférant l’énergie jusqu’au bout des mains, hyperactives et expressives.

Un folklore des temps nouveaux

En affirmant, par le titre de la pièce, le lien avec le courant de la danse contemporaine, Hofesh Shechter joue sur les mots et les concepts. Chorégraphe d’aujourd’hui, interprète dans les plus grandes compagnies, son parcours l’inscrit assurément dans cette histoire de la danse. En invitant sur scène des gestes profondément actuels, il semble vouloir affirmer l’évolution de la danse contemporaine vers des pratiques populaires, une piste déjà sérieusement abordée aujourd’hui par nombre de chorégraphes dans l’élaboration de leur gestuelle. Pour autant, faut-il balayer d’un revers de manche les apports de la danse contemporaine, issus de la modernité, sur le rapport à l’espace, au temps, à l’énergie, ou à la singularité des corps ? Voici une danse verrouillée dans la frontalité, figée dans la puissance des corps, contrainte par le rythme et la vélocité, que même la douceur d’un Sinatra ne viendra pas, sur la fin, nuancer. Contemporary Dance 2.0 ne laisse finalement guère de place aux variations dans la finesse des fondamentaux de la danse. Mais embarque le spectateur, happé par la transe et le groupe, dans un folklore 2.0, un folklore des temps nouveaux.

Nathalie Yokel