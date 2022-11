Une nuit entière de Tatiana Julien et Anna Gaïotti

Tatiana Julien et Anna Gaïotti s’associent pour un moment sensible en proximité directe avec le public.

C’est Une nuit entière, mais c’est probablement un moment hors du commun, un temps suspendu en compagnie de deux danseuses d’exception. Quand Tatiana Julien, chorégraphe puissante, rencontre la performeuse et autrice Anna Gaïotti, il ne peut qu’advenir une proposition singulière : un duo où la nuit et le corps de la femme s’imbriquent dans un rituel peuplé de sons, de murmures, de battements… Siamoises de corps et de cœur, sensuelles et charnelles, les deux femmes se dépouillent pour mieux accueillir des imaginaires ancestraux, proches d’une nature éprouvée et fantasmée. Autour, les spectateurs font corps et partagent cette vision en constante transformation, au-delà des représentations et de la représentation.

N. Yokel