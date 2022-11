En réunissant sur scène l’énergie du breakdance et la musique de Jean-Sébastien Bach, Flying Bach promet une performance scénique et musicale inédite. Les Flying Steps, quatre fois champions du monde de breakdance, et le chef d’orchestre Christoph Hagel accordent leurs partitions pour un choc des cultures.

Doit-on monter sur pointes pour danser sur une partition classique ? Depuis 2010, les Flying Steps prouvent le contraire. Flying Bach offre l’occasion à deux disciplines artistiques bien différentes, le breakdance et la musique classique, de cohabiter sur un même plateau. À l’origine, il s’agissait de montrer que le hip-hop ne se danse pas seulement dans la rue. Dix ans après la création du spectacle, force est de constater que les choses ont bien changé. Pour autant, Vartan Bassil, chorégraphe, poursuit avec la même envie et le même talent ce travail d’hybridation des genres et de rapprochement des contraires. Piano, violoncelle en live et beats électroniques guident les danseurs et acrobates au rythme du Clavier bien tempéré du compositeur. Déjà produit dans 35 pays, le spectacle se montre sur la scène des Folies Bergère pour la première fois.

Louise Chevillard