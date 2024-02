Le Concerto contre piano et orchestre de Samuel Achache explore avec humour, au carrefour des genres et des répertoires, les ressources théâtrales d’un opus de Carl Philipp Emanuel Bach.

Porté par la devise « écouter le théâtre, regarder la musique », l’art de Samuel Achache développe un langage hybride où la grammaire des notes se confond avec celle des mots et du geste. À la rentrée 2021, il avait ouvert la saison de l’Athénée par une forme nouvelle, le concerto contre, conçu avec Eve Risser, Antonin-Tri Hoang et Florent Hubert – avec lequel il avait imaginé les opéras revisités Crocodile trompeur et L’Orfeo, je suis mort en Arcadie. Partant d’un concerto de Carl Philippe Emanuel Bach, témoin de l’évolution vers le Sturm und Drang, le spectacle prolonge l’exploration musicale de manière frondeuse avec l’Orchestre La Source qui mêle classique et jazz, instruments anciens et modernes. Les décalages, de partition comme de situations, affirment une poésie et un humour irrésistibles qui ouvrent de nouveaux horizons scéniques.

Gilles Charlassier