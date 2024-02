Au disque et en concert, le guitariste relie cinq siècles de musique italienne, où l’invention de l’écriture accompagne l’évolution de l’instrument.

Cinq ans après la révélation de l’œuvre de Fernando Sor, Philippe Mouratoglou livre un nouvel enregistrement soigneusement élaboré – et magnifiquement édité sur le label Vision fugitive. Il s’agit cette fois, sous le titre « La Bellezza », d’un voyage en terres italiennes qu’accompagnent les notes documentées et suggestives de Gilles Tordjman, qui cite notamment Le Livre du courtisan de Baldassare Castiglione (1528), à l’appui de son évocation de l’invention de la guitare et des œuvres de Francesco da Milano (1497-1543), préconisant de « fuir le plus que l’on peut, comme une très âpre périlleuse roche, l’affectation ». Sous les yeux, l’auditeur du disque aura aussi quelques paysages et scènes italiennes, rayonnants de lumière, tirés des carnets de voyage du dessinateur Emmanuel Guibert.

Invention et liberté

Rien de cela, bien sûr, au concert, mais une interprétation nourrie d’une connaissance passionnée de la littérature pour guitare à travers les époques, traversées sur un même instrument (une guitare de Dominique Field de 2013) exploité en conscience sur chaque œuvre. Le voyage est bien là, porté d’étape en étape par les inventions plus qu’étonnantes de Francesco da Milano, ricercari et fantasie que Gilles Tordjman rapproche de la pensée copernicienne. Ces pièces relient les pages, plus développées, plus tardives aussi, composées pour les avatars du luth puis pour la guitare. Le maître-mot en est « liberté », tant dans le développement harmonique de Giulio Regondi (1822-1872) que dans la Sonate « Hommage à Boccherini » de Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) ou encore les Deux chansons lydiennes de Nuccio d’Angelo (né en 1955), dans lesquelles s’exprime parfaitement l’esprit d’improvisation de Philippe Mouratoglou.

Jean-Guillaume Lebrun