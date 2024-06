« Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire » de Nicolas Petisoff et Denis Malard

Nicolas Petisoff et Denis Malard animent une réunion des « Amoureux Anonymes », pour rendre compte de la difficulté à aimer selon des prédilections que la majorité trouve anormales.

« Comment vivre sa sexualité en tant que minorité LGBTQI+ quand on a évolué dans un milieu où le terme homosexuel n’existe même pas en pensée ? » Telle est la question à laquelle répondent Nico, Manu et Less, réunis sur les chaises orange d’un groupe de parole, pendant qu’une caméra « intrusive » est au plateau pour filmer les acteurs en très gros plan, afin de « rentrer dans le détail du grain de peau, dans l’impudeur des défauts ». Leslie Bernard, Emmanuelle Hiron et Nicolas Petisoff interprètent « le petit gars de province qui tombe amoureux de ses potes de lycée », « la lesbienne Butch » qui « ne veut pas être un mec, n’aime pas les mecs et refuse l’oppression » et « celle qui a peut-être trouvé l’amour dans les bras de femmes plus mûres qu’elle, plus sûres d’elles ».

Les lumières du périphérique

Entre souffrance causée par la stigmatisation et revendication par le retournement du stigmate, ces outsiders sont considérés comme des déviants, puisque, comme le remarque Howard Becker, « le déviant est celui à qui l’étiquette de déviant a été appliquée avec succès ; le comportement déviant est le comportement que les gens stigmatisent comme tel ». Après Parpaing, qui questionnait l’importance des racines dans la construction des personnes nées sous X, Nicolas Petisoff et Denis Malard continuent leur Trilogie des monstres avec cet opus. Je mérite de changer de gouffre viendra clore cette épopée du réel qui l’éclaire depuis ses marges.

Catherine Robert