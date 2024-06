Au Théâtre l’Entrepôt, Élisabeth Barbazin met en scène Bovary de Tiago Rodrigues, pièce créée par l’auteur et metteur en scène portugais à Lisbonne en 2014, puis à Paris en 2016. Un jeu de rôle judiciaire entre fiction et réalité, inspiré par le procès fait à Gustave Flaubert suite à la publication de Madame Bovary.

À Avignon, cet été, le plus célèbre roman de Gustave Flaubert jette un pont entre les festivals In et Off à travers la création proposée par le Collectif 7’ au Théâtre de l’Entrepôt. La compagnie dijonnaise présente une mise en scène de Bovary, pièce écrite il y a dix ans par Tiago Rodrigues. Ce texte entrelace la matière fictionnelle de Madame Bovary à des échanges tenus lors du procès pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs » que le pouvoir impérial intenta, en 1857, contre l’écrivain, son éditeur et son imprimeur. Il donne également à entendre des extraits de correspondances entre Flaubert et sa muse, Élisa Schlésinger. Interprété par cinq comédiens et comédiennes (Julien Jobert, Camille Girod, Philippe Journo, Sabine Choumiloff et Yves Prunier), Bovary porte un regard acerbe sur la comédie humaine d’une société bourgeoise, conservatrice et religieuse.

Un objet de châtiment et de désir

« Un avocat de la défense et un procureur impérial très prisés dans le monde parisien se font face pour combattre, se faire remarquer et en sortir glorieux, relate la metteuse en scène Élisabeth Barbazin. Cela amène à penser au ring de boxe, où tous les coups sont permis, mais encadrés par des règles précises et c’est ce qui construit notre scénographie. Mais on s’attaque d’abord et avant tout à elle, Madame Bovary, à sa puissance inconsciente de déclencher du désir, de bousculer le petit traintrain de ces messieurs, de bouleverser les petites vies tranquilles. » Sur le plateau, dans une même temporalité, des espaces réels côtoient des espaces fictifs, la matière du présent se confronte aux reflets du passé, le théâtre naît de scènes convoquées ou jouées. Emma Bovary revient contrarier les injonctions patriarcales en vivant ses révoltes et ses désirs.

Manuel Piolat Soleymat