Au mois d’août, la petite commune de Nexon (87) poursuit avec les Multi-Pistes sa grande histoire avec le cirque contemporain, ainsi qu’avec la musique et les arts plastiques.

Depuis 35 ans, le monde du nouveau cirque se donne rendez-vous à Nexon, commune d’un peu plus de 1000 habitants située en Nouvelle-Aquitaine. La première impulsion est donnée par Annie Fratellini et Pierre Étaix à partir de 1987, avec les stages internationaux qu’ils organisent l’été. La création à Nexon d’un Pôle National Cirque – Le Sirque – en 2001 va de soi. Tout comme il est évident pour le jongleur et metteur en scène Martin Palisse, lorsqu’il prend la suite des deux fondateurs de la structure en 2014, de poursuivre leur travail en faisant du Sirque une « maison de création » mettant en valeur l’écriture et les auteurs de cirque. Chaque été, le festival Multi-Pistes – anciennement « La Route du Sirque – donne à découvrir la richesse des formes qui se fabriquent à Nexon et ailleurs à l’année. C’est aussi un moment où apprendre, et où fêter. Du 9 au 19 août, et le 27 août 2023, 12 créations différentes, au total 30 représentations, s’invitent dans le parc du château ainsi que dans de nombreux autres lieux de la ville.

Le cirque au quotidien

Des grands plateaux côtoient les plus petits. Des artistes internationaux sont présents auprès de célébrités plus locales. Durant tout le festival, on découvre par exemple 23 fragments de ces derniers jours, interprété par six artistes brésiliens « circographiés » par Maroussia Diaz Verbèke. Ils donnent aussi des ateliers de cirque et de danse, pour prolonger l’expérience du spectacle. Car pour Martin Palisse et son équipe, il s’agit de mêler le cirque à la vie. Et d’ouvrir le cirque à d’autres disciplines : la musique et les arts plastiques. Au côté de propositions circassiennes telles que Seul duel de Mathias Lyon et son cheval, La Boule où Liam Lelarge et Kim Marro explorent toutes les façons de marcher ou encore le dialogue de Jani Nuutinen avec un végétal dans Harbre, s’annoncent par exemple une grande parade imaginée par Anna Pia Gianferrari ainsi que des concerts et DJ Sets. Le 27 août enfin, une avant-première de Tombouctou d’Olivier Debelhoir promet un festin bien perché.

Anaïs Heluin