Rendez-vous majeur des arts de la rue et de l’espace public, le festival Chalon dans la rue a lieu cette année du 19 au 23 juillet. Avec 175 compagnies, c’est une fête de l’art dans ce qu’il a de plus vivant et de plus accessible qui essaime dans les rues de la ville, cinq jours durant.

La sélection IN, mise en valeur, brasse les disciplines (théâtre, cirque, danse, ciné-concert…) et mêle les vieux routards comme le Théâtre de l’Unité avec des compagnies plus jeunes. On y trouve pas moins de douze créations de l’année 2023. À côté, l’Aube de la création propose de découvrir, tout au long du festival, des projets encore en cours d’écriture. La sélection OFF constitue le gros du bataillon, avec une richesse dans les formes, les sujets, les genres, qui autorise autant les parcours de spectateurs soigneusement préparés que le plaisir de la découverte fortuite. Incontournables du festival, les Cours seront au nombre de sept, avec autant d’identités scénographiques et de couleurs de programmation.

Mathieu Dochtermann