Coline Garcia met en scène TRAIT(S), un cirque jeune public où musique et peinture mettent de bonne humeur

Pour commencer la journée en famille, Occitanie fait son Cirque en Avignon propose le spectacle TRAIT(S) de la compagnie SCOM, entre roue Cyr, musique live et peinture. Pensé pour jeune public, cet « essai de cirque graphique » est une forme courte, accessible et colorée.

Une circassienne et un musicien accueillent le public dans leur cercle, annonçant quelques règles de sécurité pour pouvoir se barbouiller en public. La musique est composée sous les yeux des spectateurs, grâce un loop qui permet d’alterner trombone, synthé et sousaphone. Pendant ce temps, la circassienne enduit sa roue de peinture et entreprend une œuvre picturale grâce aux mouvements circulaires de son agrès.

Mouvement, rythme et couleurs font un cocktail doux et ludique

À mettre de la peinture partout, sur les mains, sur les pieds, sur la toile et sur le sol, les deux artistes satisfont une certaine jouissance transgressive à ne pas être propre. Le tout construit cependant une image à la Kandinsky, abstraite et lumineuse, faite de traits et de cercles. Le public est presque hypnotisé par les traces laissées par les mouvements de la roue Cyr et chaque éclat de peinture est comme une petite déconstruction joyeuse et revigorante.

Léa de Truchis de Varennes