Les créations de Liza Machover ont en partage la question de la transmission au sein du groupe familial, en lien avec l’émancipation de ses membres. Avec cette nouvelle pièce entre réalité et fiction, qui mêle théâtre, cirque et danse, la metteuse en scène interroge le rapport à la paternité et à la masculinité.

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à la figure paternelle ?

Liza Machover : Je suis partie d’un constat personnel. En observant les situations familiales dans mon entourage, j’ai réalisé qu’il y avait une forme de récurrence : les pères étaient soit absents physiquement ou émotionnellement désengagés, soit morts quand ils étaient décrits comme présents et attentionnés. On retrouve ce motif du père absent partout, dans la littérature romanesque, la mythologie, la production cinématographique. Les pères partent à la guerre, au travail, à l’aventure, etc. Ils ne sont pas là. Qu’en pensent les hommes de cette génération-là, celle de Metoo ? Quelles sont les valeurs qui leur ont été transmises par leurs pères ? Et que souhaitent-ils transmettre eux-mêmes en tant que père ? C’est le sujet de l’Île aux pères.

Quelle forme esthétique avez-vous choisie ?

L.-M : Pour contraster avec le tragique de la question, je voulais quelque chose de ludique. Comment permettre la théâtralisation de cette enquête d’ordre sociologique, anthropologique ? Il m’a semblé intéressant, sur le plan dramatique et esthétique, de faire de cet ensemble de témoignages récoltés au cours de la recherche, témoignages enregistrés et filmés, une fable autour de l’idée d’insularité. J’ai inventé une île. L’imaginaire de l’île renvoie à la fois à l’idée de micro-société, au fantasme de l’auto-suffisance et au fabuleux enfantin. Au plateau, les trois interprètes Florian Bessin, Julien Moreau et Thibault Villette, qui ont participé au travail de recherche et d’écriture, dessinent les contours de cette île, de son actuelle, possible – et désirable – géographie.

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens