Coup Fatal avec Fabrizio Cassol

Un projet hybride comme le Belge Fabrizio Cassol aime en concocter.

Quatre ans auront été nécessaires afin d’aboutir à ce Coup fatal, qui réunit les visions radicalement ouvertes du guitariste Rodriguez Vangama et du saxophoniste Fabrizio Cassol. Soit un spectacle à la croisée du théâtre, de la musique et de la danse, où Bach, Haendel et Monteverdi chevauchent les rythmiques congolaises, non sans une bonne rincée de jazz et une pincée de rock pour épicer le tout.

Ambiance élégance

« Ce spectacle se situe entre un concert de musique congolaise et une sorte d’opéra étrange. La joie y a une place importante mais la profondeur de certaines émotions est nécessaire, la présence de la chanson de Nina Simone, To be young, gifted and black en témoigne. Serge Kakudji est soliste mais les deux autres chanteurs ont une place essentielle ! La relation qu’ils entretiennent entre geste et musique est incroyable, il ne faut pas oublier que Kinshasa est la patrie de la S.A.P.E., Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes. », résume Cassoll, non sans souligner l’importance dans ce dispositif de Rodriguez Vangama, sans aucun doute le seul capable avec lui de faire le lien entre tous ces univers a priori éloignés. À découvrir.

Jacques Denis