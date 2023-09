Christian McBride et le quartet New Jawn au New Morning

Le Big Boss de la basse Christian McBride, dont la réputation n’est plus à faire, se présente à la tête d’un quartet de choc sans piano.

Émule de Ray Brown à ses débuts, maitre ès swing, prince du bop, adorateur du funk, l’homme sait jouer dans tous les registres et ne cesse de passer de l’un à l’autre avec un brio exceptionnel. Celui de New Jawn, quartet sans piano inspiré d’Ornette Coleman, lorgne sur un jazz ouvert, tout à la fois funky et free, nerveux et spirituel, auquel sa contrebasse sert de colonne vertébrale. Avec Nasheet Waits qui crépite à la batterie, et les souffles combinés de Marcus Strickland à la clarinette basse et au saxophone ténor et de Josh Evans à la trompette, New Jawn salue notamment Eric Dolphy et Sonny Rollins, nous rappelant que le jazz n’est jamais aussi solide que lorsqu’il a bonne mémoire.

Vincent Bessières