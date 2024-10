L’Orchestre national de France et l’Orchestre philharmonique de Radio France se partagent deux concertos pour violoncelle de Chostakovitch, dédiés à Rostropovitch et interprétés par Edgar Moreau et Truls Mørk.

À côté de l’un des grands corpus symphoniques du xxe siècle, Chostakovitch a relativement peu composé de concertos : deux pour piano, d’apparence assez légère, deux, plutôt sombres, pour le violon de David Oïstrakh, et deux pour violoncelle dédiés à Mstislav Rostropovitch, plus tardifs (1959 et 1966) et énigmatiques. Au-delà du témoignage d’amitié pour le dédicataire, ces deux derniers peuvent s’écouter comme un journal intime : le motif autobiographique « DSCH » abondamment répété dans l’opus 107 ou le rôle du cor solo créent une tension entre noirceur et sarcasme ; des moments éthérés (fin du Moderato du Premier Concerto, conclusion du Second) leur donnent un aspect fantastique, suspendu, hors du temps. Si le Premier Concerto est couplé assez classiquement à la Cinquième Symphonie, le Second s’offre en miroir la 9e Symphonie de Schubert et une création de Clara Iannotta, dont la musique, très éloignée de celle de Chostakovitch, puise cependant aussi aux sources les plus intimes, et s’ouvre également sur des horizons incertains.

Jean-Guillaume Lebrun