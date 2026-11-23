Le pianiste coréen Chi-Ho Han parcourt les univers de six compositeurs des XXe et e XXIe siècles.

Depuis Debussy (La Terrasse des audiences du clair de lune, 1913) jusqu’à une commande passée à Fabio Grasso (Le Vent et le dragon luisent d’azur, double hommage au poète coréen Yun Dong-Ju et à son compatriote et contemporain, le compositeur Isang Yun), l’Orient est un horizon sur lequel se renouvelle la pensée musicale des compositeurs occidentaux. Certains revendiquent leur écoute des musiques de cet autre monde – Maurice Emmanuel dans sa Sonatine « en divers modes hindous », 1920 ou Messiaen pour Cantéyodjayâ, 1948 – quand pour Jolivet (Mana, 1935) ou Vivier (Shiraz, 1973), l’invention devance l’emprunt.

Mondes intérieurs

« Au-delà de l’exotisme revendiqué, j’aborde avant tout ces œuvres comme une exploration du temps, du timbre, de l’énergie rituelle, de l’espace intérieur » confie Chi-Ho Han. Le pianiste vit depuis plusieurs mois avec ce programme qui, dit-il, « peut être vu comme un grand parcours où s’équilibrent grands élans rythmiques et moments plus contemplatifs, où chaque pièce doit trouver sa respiration propre. Dans Cantéyodjayâ, par exemple, l’écriture rythmique la plus stricte va de pair avec une liberté et une vitalité qui confinent à l’extase. Et je suis particulièrement sensible à la pièce de Fabio Grasso : par sa propre « voix » musicale, le compositeur a su ouvrir une porte sur le monde intérieur du poète Yun Dong-ju ».

Jean-Guillaume Lebrun