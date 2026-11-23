Reprise de cet opéra de Niccolò Antonio Zingarelli, redécouvert à l’Opéra Royal il y a trois ans dans une mise en scène très réussie de Gilles Rico.

Bien avant que les amants de Vérone soient en veine, si l’on peut dire, sur les scènes lyriques avec Bellini ou Gounod (sans même parler de leurs avatars chorégraphiques ou symphoniques), Zingarelli en faisait, en 1796, les protagonistes d’un ouvrage habité d’une belle tension dramatique, tout en ménageant de superbes airs et duos. On dit qu’il était l’opéra favori de Napoléon ; Gilles Rico s’empare de cette idée et fait du couple impérial, Joséphine et Napoléon, de nouveaux visages de Juliette et Roméo, bien aidé par les costumes de Christian Lacroix. Comme en 2023 et dans l’enregistrement (CD et DVD) paru sur le label Château de Versailles Spectacles, Stefan Plewniak dirige l’Orchestre de l’Opéra Royal. Les deux amants sont désormais interprétés par Juliette Mey et Nicolò Balducci.

Jean-Guillaume Lebrun