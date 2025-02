Emmené par la voix pédagogue de Nicolas Martel, animateur pour l’occasion de RadioLove, Thomas Lebrun et ses quatre merveilleux interprètes traversent un siècle de chansons et nous adressent un message D’amour aussi enthousiasmant pour les petits que pour les plus grands.

« Bienvenue sur RadioLove, la radio qui vous aime. » En une heure, Thomas Lebrun et ses quatre – superbes – danseurs et danseuses proposent aux petits comme aux grands de traverser un siècle de chansons d’amour. Boum ! Notre cœur fait boum, devant ces quatre interprètes aux visages expressifs sautillant une danse rétro. Y’a d’la joie sur le plateau. Puis direction le cabaret sur un air de Blanche Neige par Lucie Dolène, avec éventails de plumes rouges pour les hommes, playback espiègle et évanouissements récurrents pour la demoiselle. L’émotion gagne en intensité lorsqu’Édith Piaf se demande À quoi ça sert l’amour tandis que les interprètes mêlent à leurs mouvements un langage des signes, plus encore lorsque Tonight, Maria alias Juliette – qui pourrait tout aussi bien être un homme – et Tony alias Roméo nous rejouent la scène du balcon.

Un grand bain d’émotions

Du passé au présent, quinze chansons méticuleusement choisies s’enchaînent dans une multiplicité de registres chorégraphiques et nous traversons alors tout un éventail d’émotions. Comment ne pas rire face à ce jeune homme en short de bain à palmiers qui joue accroupi de sa longue chevelure tandis que l’incarnation d’Annie Chancel alias Sheila, en longue robe jaune, déclare sa flemme à Patrick mon chéri ? Comment ne pas avoir le cœur qui se serre face à la beauté de ce garçon, en veste à paillettes et talons hauts, qui sobrement nous chante I Am What I Am ? Comment ne pas être glacé par ces corps qui chacun leur tour s’effondrent au son de L’effet de masse, chanson sur le harcèlement scolaire de Maëlle reprise ici par Seb Martel et Cindy Pooch ? Car si D’amour nous parle bien sûr de passion amoureuse – les quatre interprètes évoquent d’ailleurs en quelques mots leurs premiers émois écoliers – il y est aussi question d’amour au sens large, d’acceptation de soi et de respect de l’autre. Pour paraphraser une spectatrice, D’amour « fait du bien aux yeux, aux oreilles et au cœur ». Ajoutons qu’il est salvateur alors que sa première a eu lieu le jour de l’investiture d’« Elon Trump » ou « Donald Musk ».

Delphine Baffour