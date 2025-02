Après son très beau People United et une charmante création jeunesse, Le chemin du wambat au nez poilu, Joanne Leighton crée The Gathering, une ode à la vie sur Terre.

Pour sa nouvelle création, The Gathering, Joanne Leighton nous rassemble autour des enjeux écologiques qui imprègnent notre époque. Elle regroupe dix interprètes de toutes générations sur un « plateau-forêt » à la végétation luxuriante. Leurs mouvements perpétuels, qui font apparaitre et disparaitre des formes circulaires, nous laisse entrevoir un folklore singulier, issu de traditions lointaines comme de fictions contemporaines, qui nous emporte au rythme des pulsations musicales. « Que ce soit en plein soleil, sous les arbres ou la pluie, dans l’eau ou la brume, une forêt de gestes émergera et sera martelée peu à peu sur scène et dans nos âmes, comme un rituel séculaire. »

Delphine Baffour