Direction les îles pour un 6ème Chaillot expérience qui propose bals, spectacle, performances et DJ set.

Au programme du 6ème Chaillot Expérience consacré aux archipels, le guadeloupéen Léo Lérus présente Gounouj. Dans cette pièce pour quatre interprètes créée en pleine nature, sur un site de son île natale qui bien que protégé est menacé par le changement climatique, il interroge le principe d’homéostasie et « développe le concept de bousyè, mot créole décrivant au sens propre l’état d’un crustacé́ en période de mue. Au sens figuré, il s’agit de l’acceptation de sa propre vulnérabilité́ face au changement. » Un bal de voguing, des performances de Lasseindra Ninja comme d’Annabel Gueredrat et Henri Tauliaut, un concert du phénomène dance hall Maureen, un DJ set et une rencontre avec Patrick Chamoiseau complètent notamment les festivités.

Delphine Baffour