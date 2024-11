Chaillot Expérience #4, « Party »

Voici tout un week-end consacré à l’émergence, à la jeunesse, aux préoccupations d’une génération que Chaillot met en mouvement dans différentes expériences à voir et à vivre.

C’est en marge des spectacles de Julie Nioche (Une Echappée le vendredi et le samedi), de la compagnie Mazelfreten (Rave Lucid + DJ set le vendredi soir) et du Life’s Round Contest (le samedi à 13h) que se tient ce quatrième rendez-vous fédérateur de Chaillot – soit une large conception de la jeunesse qui commence dès deux ans et demi ! Comme toujours, l’expérience est reine et les formats diffèrent. On peut par exemple choisir de passer par La Machine à danser de la compagnie Labkine qui, comme un jukebox, délivre des danses et des partitions faciles à danser seul ou entre amis, venues de chorégraphes de renom. La Machine fera aussi l’objet de deux performances par les danseurs de la compagnie, Power up ! et Tournesol.

Artistes et public en prise directe

Le week-end vient également mettre en lumière le travail filmique et chorégraphique de Christophe Haleb dans son cycle Éternelle Jeunesse. Le 7e épisode de sa série, intitulé Étiolles – Paris sera projeté et suivi d’une rencontre avec l’équipe. Côté performance, il ne faudra pas manquer la proposition de la chorégraphe Kaori Ito : deux solos écrits pour deux personnalités (Louis Gillard et Issue Park) qui se dévoilent, et dansent leur identité, leurs origines, leur rapport au mouvement. La performance se termine par un battle entre les deux, joyeux et débordant, qui emporte vers une communion finale avec le public.

Nathalie Yokel