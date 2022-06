Vive le Sujet ! haut lieu de l’expérimentation artistique

Le Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph, haut lieu de l’expérimentation artistique pendant le festival, surprend une nouvelle fois avec un casting de personnalités très prometteur.

La formule se veut un point de rencontre entre deux artistes de disciplines différentes, mais on sent qu’un vent de liberté souffle de plus en plus sur le format, permettant des collaborations multiples. L’autrice et comédienne Ludmilla Dabo rejoint par exemple sur scène le rappeur Blade MC AliMBaye et la circassienne Ashtar Muallem. Tous explorent leurs propres indisciplines pour mieux dialoguer en un trio tout à fait inédit qui questionne ce qui nous bouscule et nous fait vaciller. Même chose pour le performeur Otomo de Manuel qui s’entoure du musicien Ranga Langa et de la danseuse Éléa Ha Minh Tay. Ensemble, ils entament le premier volet de son cycle des Icônes – ici autour de la figure de la prostituée. Quant à Tamara Al Saadi, elle a choisi de mettre en scène un duo entre la comédienne Justine Bachelet et la bruiteuse Eléonore Mallo, traversant l’histoire et la guerre.

L’étrange et l’inconnu en ligne de mire

La danse est particulièrement bien représentée dans cette édition 2022 de Vive le sujet !. La très envoûtante Dalila Belaza, qui sait si profondément habiter le moindre de ses gestes, déploie l’imaginaire de son trio à travers la poésie de Chouf et la musique de Trustfall. Mellina Boubetra, brillante jeune danseuse et chorégraphe issue de la sphère hip hop, s’accompagne d’une autre danseuse, Julie Compans. À ceci près que sa complice a la particularité de faire de l’audiodescription en danse sa spécialité, ce qui promet de mettre au cœur de la rencontre la notion de perception, de regard, et de mot, avec la musique de Patrick de Oliveira. Et que dire de la proposition faite par Vincent Dupont, chorégraphe inclassable, à l’immense Bernardo Montet ? À coup sûr une rencontre au sommet de deux corporéités qui ne demandent, dans ce cadre du Jardin de la Vierge, qu’à explorer l’autre comme on se jette dans l’inconnu et l’étrange.

Nathalie Yokel