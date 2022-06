La Vie matérielle d’après Marguerite Duras, « pied de nez magistral à la bien-pensance » mis en scène par William Mesguich

Mise en scène par William Mesguich, Catherine Artigala plonge dans l’âme et le cœur de Marguerite Duras, dévoilant les coulisses existentielles de son œuvre et la part matérielle de l’écriture.

Les entretiens qui composent La Vie matérielle sont l’occasion, pour Marguerite Duras, d’aborder sans tabou tous ses sujets de prédilection. Alors âgée de soixante-dix ans, elle fait le bilan de sa vie personnelle et artistique, depuis son enfance en Indochine jusqu’à la consécration de L’Amant. Vie amoureuse, empoignades sexuelles, ivresse alcoolique, rencontre avec Yann Andréa, le compagnon du crépuscule, enterrement de sa mère, engagements politiques, rencontres avec quelques personnalités marquantes : elle passe des préoccupations les plus quotidiennes, voire les plus triviales, aux conditions de l’inspiration et de la création, montrant combien la vie et l’œuvre sont inextricablement mêlées. « Catherine Artigala est Marguerite Duras. Elle est écriture. », dit William Mesguich, qui met en scène « ce pied de nez magistral à la bien-pensance ».

Catherine Robert