Certains l’aiment show !

La rencontre artistique et amicale entre Yanis Chikhaoui et Elie Collin les a conduits à adapter Some Like It Hot, de Billy Wilder. Un film culte, une troupe bouillante et bouillonnante : chaud devant !

Hishem Bekka, Marlon Bendenks, Ella Benoit, Maxime Bouillot, Yanis Chikhaoui, Elie Collin, Apolline Delagarde, Yanis Rehaiem et Grégory Richaudeau se sont rencontrés lors de leur formation pour devenir comédiens. « Yanis et Hishem sont encore au CNSAD, Grégory à Mille visages, Elie vient d’intégrer Kourtrajmé et Apolline Nouvelles Ecritures ». Une aventure « théâtrale et jubilatoire », née du désir d’Elie Collin d’adapter le film de Billy Wilder dans lequel Jack Lemmon et Tony Curtis entourent Marilyn Monroe au sommet de sa beauté. Deux comédiens à la recherche de travail sont témoins d’un meurtre. Pour échapper aux criminels qui veulent se débarrasser d’eux, ils trouvent refuge dans un théâtre où doit se jouer un spectacle à la distribution exclusivement féminine. L’intrigue est l’occasion, pour cette jeune troupe, de questionner les secrets du théâtre et ceux de l’identité.

Catherine Robert