A propos de l'événement

du mardi 12 mars 2024 au mercredi 20 mars 2024Théâtre Dijon Bourgogne - CDN23 rue Courtepée, 21000 Dijon

relâche le 17. Tél. : 03 80 68 47 47. Également les 23 et 24 mars 2024 aux Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux (dans le cadre du festival MARTO) et les 28 et 29 mars au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.