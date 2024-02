Le Rire des singes / Les Pleurs du cerf

Les jeunes comédiennes et comédiens de La Belle Troupe des Amandiers partent en balade dans des lieux non théâtraux avec deux pièces de l’auteur Nicolas Girard-Michelotti, mises en scène par Christophe Rauck.

Vivons-nous la vie que nous devons vivre ? Fruit d’une commande de La Belle Troupe des Amandiers à Nicolas Girard-Michelotti (jeune auteur issu de la Promotion 6 de l’École du Nord), Le Rire des singes et Les Pleurs du cerf forment un diptyque sur l’identité, sur la place que l’on occupe dans le monde, sur le chemin — bon ou mauvais — que l’on prend dans l’existence. Sous la direction du metteur en scène Christophe Rauck, les interprètes de La Belle Troupe (dispositif de formation en trois ans dispensé, à Nanterre, à douze jeunes comédiennes et comédiens) sortent des murs du Centre dramatique national des Amandiers pour donner à voir et entendre ces deux spectacles itinérants là où, habituellement, le théâtre ne va pas : dans des lycées, dans une médiathèque, dans les locaux d’une université…

Manuel Piolat Soleymat