Cerebro : un mélange de théâtre et de magie conçu par Mathieu Villatelle et Kurt Demey

A l’heure où pullulent les coaches en développement personnel, Cerebro, dans un mélange de théâtre et de magie, débusque les processus de manipulation du cerveau. Un spectacle aussi étonnant qu’utile.

Demey et Villatelle adorent mettre à nu les processus de leur art sans pour autant se priver de sa capacité d’émerveillement. La magie contemporaine a pris l’habitude de tracer des parallèles entre les processus de manipulation qu’elle utilise et ceux auxquels nous sommes quotidiennement exposés : communication, marketing … Dans Cerebro, Mathieu Villatelle joue le rôle d’un conférencier, mi-coach, mi-gourou, qui prend petit à petit le pouvoir sur son assemblée : le public. Mentalisme et statut d’autorité, capacité divinatoire et manipulation par les affects font se développer un rapport de plus en plus inconfortable. Jusqu’à quel point se soumettre ? Tentez donc l’expérience !

Eric Demey