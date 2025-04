L’Orchestre de chambre de Paris rend hommage au chef John Nelson dans un programme Vierne et Messiaen dirigé par Catherine Larsen-Maguire.

Titulaire de l’orgue de Notre-Dame pendant près de quarante ans, Vierne a composé pour son instrument six symphonies et deux grands cycles. Si dans les Vingt-quatre pièces en style libre prime une intention pédagogique, les Vingt-quatre pièces de fantaisie se distinguent par une poésie suggestive qui rappellent les Préludes de Debussy, et dont le Carillon de Westminster est le numéro de plus connu. Pour l’Orchestre de chambre de Paris, l’organiste et compositeur Grégoire Rolland a réalisé un arrangement de cette irradiante évocation des cloches londoniennes, ainsi que de quatre autres pages du recueil. À deux pas de Notre-Dame, les vitraux de la Sainte-Chapelle ont inspiré à Messiaen les Trois Petites Liturgies de la Présence Divine, créées à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Les couleurs chatoyantes de cette fresque pour chœur de femmes, piano et ondes Martenot, seront mises en valeur par deux solistes incontournables dans l’œuvre de l’auteur de la Turangalîla, le pianiste Roger Muraro et l’ondiste Nathalie Forget.

Gilles Charlassier