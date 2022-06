Catherine Vasseur met en scène Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face, texte poétique et documenté de Jean Cagnard

Que connaît-on vraiment de leur vie, de qui ils sont, peut-être parce qu’ils nous font si peur? Plongée dans l’intériorité d’un toxicomane en cure via l’écriture poétique et documentée de Jean Cagnard.

Son texte fut lauréat des aides du Grand Prix de littérature dramatique en 2018. Jean Cagnard dirige la compagnie 1057 roses avec Catherine Vasseur. Ce n’est donc pas la première fois qu’ils s’attellent à créer ensemble. Deux univers se font face dans cette pièce : celui de l’éducateur et celui du résident. Le résident d’un centre pour toxicomanes qui cherche à trouver un nouvel équilibre pour son corps et pour sa personne. « Une vraie planche savonneuse », dit l’auteur, un univers tissé d’angoisses, de mensonges et de fantasmes que la supposée solidité de l’éducateur cherche à remettre sur pied.

Une prose poétique et cogneuse

Ils sont donc deux sur scène, dans une scénographie dépouillée comme une page blanche, qui peut-être se colorera. Au gré de l’écriture travaillée de Stéphane Cagnard, une prose poétique et cogneuse, le spectacle décolle du réel pour explorer l’intériorité pas si étrange, et certainement pas étrangère, d’un résident. Au cœur d’un univers sonore où se conjuguent le flic floc d’une machine à café et le flap flap des ailes d’un ange, cette échappée poétique donne à approcher ce que souvent l’on ne veut pas regarder. Que peut le cadre pour celui qui tente de ne pas glisser ? « Ça parle, ça gueule, ça pense, ça ressasse, ça ment, ça rumine, ça dit, ça cache, ça souffre, ça philosophe, ça s’exalte », annonce le programme. Il serait peut-être temps de traverser la rue.

