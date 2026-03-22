« Euridice » de Peri, aux origines de l’opéra

Avec son ensemble Les Épopées et un plateau de solistes rompus à la déclamation chantée du seicento, Stéphane Fuget met en valeur la puissance expressive d’Euridice de Peri, considéré comme le premier opéra de l’histoire de la musique.

Onze ans après La Pellegrina, prototype de théâtre musical représenté pour des festivités nuptiales à la cour des Médicis, Peri crée en 1600 le premier opéra de l’histoire, établissant un certain nombre de codes pour cette nouvelle forme artistique. Inspiré par Les Métamorphoses d’Ovide, Euridice reprend le mythe du poète Orphée qui, par ses harmonies, vient reprendre aux Enfers son épouse morte – un thème qui va connaître une grande fortune dans le genre lyrique naissant au cours des années suivantes, la version de Monteverdi restant la plus célèbre. À la lisière du chant et de la parole, le recitar cantando renoue, dans la lignée de la réinvention des héritages de l’Antiquité, avec la mélopée des tragédies grecques. Accompagné par Stéphane Fuget et Les Epopées, Juan Sancho se met dans les pas du compositeur italien qui, lors de la création, avait interprété le rôle d’Orfeo.

Gilles Charlassier