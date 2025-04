« Carnación » de Rocío Molina

La grande Rocío Molina transcende le désir humain pour en faire une quête spirituelle dans sa nouvelle création Carnación.

Capable d’entrelacer le plus tendre et le plus explosif des flamencos, Rocío Molina est sans conteste l’une des meilleures danseuses actuelles, toutes chapelles confondues. Accompagnée par le chanteur virtuose Niño de Elche et d’autres musiciens, elle explore et transcende dans son nouvel opus Carnación le désir. Scène après scène, le profane et le sacré, la violence et la douceur, les ténèbres et la lumière, le charnel et le spirituel s’épousent avec liberté et incandescence.

Delphine Baffour