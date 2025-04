Avec deux chorégraphies inoubliables, une création mondiale et une reprise, Angelin Preljocaj rend un hommage vibrant au compositeur Karlheinz Stockhausen.

Cette soirée imaginée par Angelin Preljocaj, comprenant à la fois HELIKOPTER, une pièce magistrale de 2001, et LICHT, tout juste créée ce 10 avril 2025 au Théâtre de la Ville, plus encore qu’une confrontation entre deux œuvres d’hier et d’aujourd’hui, est un immense hommage à Karlheinz Stockhausen, qui a profondément marqué le chorégraphe – même si la musique de LICHT est de Laurent Garnier. Une seule pièce, aussi émotionnelle que spirituelle, comme en témoigne ce dialogue entre les deux artistes, projeté entre les deux opus. Il se trouve aussi qu’HELIKOPTER appartient au cycle Licht du compositeur. HELIKOPTER est un spectacle total. La musique qui nécessite quatre hélicoptères, quatre pilotes connectés et un quatuor à cordes est retentissante. Lui font écho des lignes et des hélices projetées sur le sol par la magie de la vidéo, et une danse hâtive, une gestuelle très stylisée, où les corps apparaissent parfois comme des idéogrammes, parfois comme pris dans ce maelstrom aérien qui brouille nos perceptions. Absolument fascinante, la chorégraphie s’appuie sur des effets cinétiques et mécaniques, reprenant le mouvement des pales auquel correspondent les rotations, les tournoiements des bras, les enlacements des couples.

LUMIÈRE !

LICHT, création mondiale 2025, s’inscrit dans la continuité de l’écriture d’HELIKOPTER. Débutant par un superbe contre-jour, la scénographie, exceptionnelle, nous plonge dans un autre monde, dans lequel les danseurs, comme allégés, se répartissent en duos et trios qui s’étirent à l’extrême, s’articulent, se désarticulent, s’enchevêtrent et s’étoilent en portés impromptus, fascinant le regard jusqu’à l’infini. Ils se meuvent dans une connexion parfaite, donnant une couleur contrastée aux mouvements parfaitement maîtrisés, d’une belle architecture, tandis que leurs costumes bariolés, reflet d’une liberté nouvelle, donnent aux ensembles une sorte de joie de vivre. Utilisant subtilement quelques figures d’HELIKOPTER, Preljocaj porte un regard intégralement revivifié sur les figures standardisées et reconnaissables de son répertoire. Après un solo puis un duo époustouflant par ses extensions, tout le monde se retrouve en jeans, torse (presque) nu, tout en se livrant à des pas de deux repoussant toujours les limites du mouvement, tandis que se forment des lignes, des chaînes, des ensembles comme autant de nouveaux attelages. Enfin, tout en entendant la voix de Stockhausen qui évoque le Paradis, les danseurs, vêtus d’or, sortent de hublots posés en fond de scène. L’expressivité de leurs bras arrondis, la délicatesse de frises entrelacées, d’alanguissements sur le sol, fait alors penser à ce monde idéal où le temps n’existe plus.

Agnès Izrine