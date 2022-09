Carlos Sarduy & The Groove Messengers

Révélé en France au sein du collectif El Comité, ce trompettiste est l’un des nouveaux grands noms du jazz afro-cubain.

Beaucoup ont découvert ce phénoménal trompettiste au cours des tournées données par le groupe El Comité, sorte de fer de lance du jazz afro-cubain qui regroupe quelques-uns des plus doués parmi les instrumentistes de sa génération. Carlos Sarduy n’est en effet pas le moins éclatant des solistes de ce groupe : beau son, phrasé aiguisé, puissance de feu… L’homme fait penser à une sorte de Roy Hargrove de La Havane, et l’on ne serait pas étonné d’apprendre qu’il gardait son confrère en ligne de mire lorsqu’il développa son style. Un morceau de son album « Luz » porte le titre de « Dizzytimba », un mot valise qui résume bien les deux amours du trompettiste : Dizzy Gillespie et la timba cubaine. À découvrir avec ses Groove Messengers, dans le cadre du festival Jazz au fil de l’Oise.

Vincent Bessières