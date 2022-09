Madeleine Peyroux « Careless Love Forever »

La chanteuse américaine revient au répertoire de l’album qui l’a rendue célèbre.

« Careless Love » est le disque par lequel Madeleine Peyroux est devenue Madeleine Peyroux. Premier album parmi sa discographie produit (somptueusement) par le célèbre Larry Klein, cet opus révélait au grand public, en 2004, une jeune chanteuse au timbre délicieusement troublant, à l’articulation légèrement trainante, indolente et suave, avec un je-ne-sais-quoi de Billie Holiday et Bessie Smith qui la rendait particulièrement attachante. La suite de sa carrière, émaillée de disparitions et de silences, n’a pas porté la chanteuse aussi haut qu’on aurait pu le croire, mais ses reprises bien senties — entre autres — de Leonard Cohen (Dance Me to the End of Love) ou Joséphine Baker (J’ai deux amours, dans un français à la parfaite diction) ont particulièrement bien résisté à l’épreuve du temps. Les madeleines de Madeleine sont aussi les nôtres : baptisée « Careless Love Forever », cette tournée qui fait son étape parisienne dans l’intimité boisée de la salle Gaveau est là pour nous le rappeler.

Vincent Bessières