Radicants rencontre du troisième type avec Ballaké Sissoko et Lorenzo Bianchi Hoesch

Sous ce nom de code, une rencontre du troisième type.

A priori tout ou presque les sépare : le Malien Ballaké Sissoko est l’un des maîtres actuels de la kora, l’Italien Lorenzo Bianchi Hoesch, un expert en création électronique. Certes, mais l’un comme l’autre ont depuis longtemps développé un bon sens de la connexion : le griot avec Vincent Ségal, Oxmo Puccino et même Feu ! Chatterton ; le compositeur proche de l’Ircam multiplie quant à lui les performances en temps réel, compose pour le cinéma, le théâtre et la danse. Somme toute, réunis pour le programme Radicants initié sous l’égide de l’abbaye de Royaumont et créé au festival Détours de Babel, ils forment une paire des plus complémentaires. L’enjeu : tisser des liens entre ces deux univers, le geste de Ballaké Sissoko étant prolongé par le manipulateur de sons, pour aboutir à une bande originale qui se noue en temps réel pour dénouer les carcans identitaires.

J.Denis