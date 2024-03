Rising Stars : la nouvelle génération de la musique de chambre

Le programme Rising Stars présente quatre jeunes solistes sélectionnés par le réseau ECHO dans quatre programmes éclectiques de musique de chambre, de la voix à l’orgue, en passant par la guitare et le violon.

Axelle Fanyo est la première des quatre solistes sélectionnés par le réseau ECHO (European Concert Hall Organisation) dont est membre la Philharmonie, pour cette semaine Rising Stars dédiée au répertoire chambriste à la Cité de la musique. Accompagnée par Kunal Lahiry, la soprano française défend un florilège de songs qui fait dialoguer les héritiers du cabaret berlinois, Weill et Schönberg, avec l’héritage afro-américain incarné par des compositrices comme Price ou Bonds, et une commande à Sofia Avramidou, Entre les miroirs, donnée en création française. Le lendemain, l’Ecossais Sean Shibe propose, à la guitare acoustique et à sa jumelle électrique, un grand écart : Hildegard von Bingen, Bach, Messiaen, Gubaidulina, le minimalisme de Reich et Eastman, Barrios Mangoré, guitariste et compositeur salvadorien du début du XXème siècle et une première française de Adès, Forgotten Dances.

L’orgue sans limites de Sebastian Heindl

Le 17 avril, la Hongroise Julia Pusker propose un panorama du violon de la Chaconne de Bach à Bartok, en passant par Ysaÿe et Enesco, sans oublier une incursion contemporaine, avec Kurtag et une nouvelle œuvre d’Eric Tanguy. Enfin le 18, Sebastian Heindl révèle la diversité de la littérature pour orgue, où Bach, dont il est un interprète reconnu, et Gubaidulina voisinent avec une page inédite de Moritz Eggert et deux compositions du soliste allemand, une étude Hypnotic Beats et une Rock-Toccata and Blues Fugue, qui dépassent les caractéristiques traditionnelles du corpus organistique.

Gilles Charlassier