« Art of Metal » par l’Ensemble Intercontemporain

L’imaginaire sonore du « métal », célébré par une exposition à la Philharmonie, traverse les frontières des musiques savantes.

À partir des années 1970 le hard rock, puis la constellation des musiques « métal » ont repoussé, de façon électrique et empirique, les limites du son. Intensité, impact physique, extension de la musique vers les sons « sales », non harmoniques : la musique savante trouve là de quoi nourrir ses recherches. C’est le cas par exemple dans Art of Metal III pour clarinette contrebasse (Alain Billard, son dédicataire), ensemble et électronique de Yann Robin (né en 1974) où cette influence se mêle à celles de Berg ou Stravinsky. Le violoncelliste de l’EIC Éric-Maria Couturier donne ici la création de De vif bois de Vincent David (né en 1974) et reprend Riff (augmenté) de Bastien David (né en 1991). Enfin, Jonathan Nott dirigera une création de l’Islandaise Bára Gísladóttir (née en 1989).

Jean-Guillaume Lebrun