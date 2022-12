Créée pour la 75ème édition du Festival d’Avignon par Bérangère Vantusso, metteuse en scène à la tête de la Compagnie trois-6ix-trente, avec quatre des comédiens professionnels en situation de handicap de la Compagnie de l’Oiseau Mouche, la pièce explore l’univers cartographique dans toutes ses dimensions. Le sujet traité avec une grande poésie et beaucoup d’humour donne lieu à une étonnante fantaisie théâtrale.

Portée par vingt interprètes professionnels permanents en situation de handicap mental, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche se singularise également d’une autre manière, ayant fait le choix, dès sa création, de ne pas avoir de directeur artistique attitré. Aussi chacune de ses créations est-elle l’expression d’une rencontre privilégiée entre un artiste et les membres de la Compagnie. D’où un répertoire foisonnant, composé de formes artistiques variées, inscrit dans le champ pluriel des écritures contemporaines. À la tête de la Compagnie trois-6six-trente, la metteuse en scène Bérangère Vantusso, dont les dernières créations appellent à voir le monde autrement, à changer de point de vue, signe avec Bouger les lignes-histoires de cartes sa deuxième collaboration avec l’Oiseau-Mouche. Elle trouve là, avec quatre des comédiens de la compagnie (Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry, Nicolas Van Brabandt) l’opportunité de donner une épaisseur singulière à ce sujet qui, dit-elle, « lui tient à cœur depuis longtemps » : l’art cartographique dans ce qu’il dit de nos représentations du monde, de notre rapport au réel et à l’imaginaire.

Une fable ludique aux accents comiques

L’écriture de la pièce confiée à Nicolas Doutey, auteur dramatique contemporain particulièrement sensible à ces thèmes qui croisent théâtre et philosophie, organise une fiction, centrée sur quatre comédiens, qui permet de faire concrètement exister, de manière simple et directement perceptible, la question de la multiplication des points de vue, clé pour éveiller à une compréhension critique des cartes et à ce qu’elles mettent en jeu. La fable s’élabore à partir de rien : la recherche de l’épicerie la plus proche pour satisfaire une petite faim. Elle mènera loin. Les tâtonnements spatiaux des quatre protagonistes donnent lieu à de vrais épisodes comiques sur le fond d’un ludique questionnement métaphysique. Paul Cox, peintre, graphiste, illustrateur et auteur de livres pour enfants, signe une scénographie très inspirée qui augmente l’élan poétique du propos. Ses cartes abstraites, épures cartographiques aux couleurs primaires, manipulées par les comédiens comme autant de tableaux sortis du chapeau de nos imaginaires, invitent à la conquête de nouveaux territoires. Oniriques, elles mettent en perspective d’autres lignes, esquisses d’un autre rapport au monde dont il nous appartient de tracer les contours.



Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens