Comme son titre l’indique, la toute nouvelle création du Pokemon Crew investit un thème d’actualité. Du sur-mesure pour cette compagnie de break dance !

Le Pokemon Crew est né à la fin des années 90 à Lyon et n’a cessé, depuis, de porter haut et loin les couleurs du hip hop, tant sur les scènes des théâtres que dans les grands battles internationaux. C’est, à ce jour, le groupe le plus titré au monde. Autant dire que la question de la virtuosité n’est pas prise à la légère ! Dans cette pièce, la volonté n’est pas dans la démonstration de leur savoir-faire, mais dans la transmission d’une histoire dont ils sont aussi les dépositaires. Celle d’une discipline qui vient de faire son apparition dans les épreuves olympiques pour Paris 2024 à travers le break dance. Née aux États-Unis dans les rues du Bronx, cette pratique a connu un développement phénoménal, international, et un épanouissement artistique aux nombreuses ramifications. C’est ce qui guide ce nouveau spectacle, servie par une équipe, comme toujours, débordante d’énergie.

Nathalie Yokel