Erik Truffaz fait son cinéma

Le trompettiste Erik Truffaz recrée des films sonores à partir de musiques de films intemporelles.

Le jazz fait de longue date son miel des musiques de film. Certains des standards les plus éculés trouvent leur origine dans des longs métrages parfois bien oubliés, sublimés par le génie des jazzmen qui les métamorphosent et leur donnent une nouvelle vie. Erik Truffaz perpétue la chose, au travers d’un diptyque d’albums, « Rollin’ » et « Clap », parus à quelques mois d’intervalle. Il y interprète les thèmes de certains classiques, puisés dans le cinéma européen et américain, en appliquant sa pâte atmosphérique à ces bandes originales, créant ainsi un film à partir du film, des images convoyées par la musique et par sa propre capacité d’imagination sonore. De La Strada aux Choses de la vie, de César et Rosalie à Eraserhead, le trompettiste refait sur scène le film de ses amours cinéphiles.

Vincent Bessières