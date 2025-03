Le guitariste Biréli Lagrène réunit au sommet deux de ses pairs, Martin Taylor et Ulf Wakenius, autour de leurs amours communes

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? « The Great Guitars », eh oui, c’est clair et, en plus, ce n’est pas mentir : maestro de la guitare jazz dans tous ses états, Biréli Lagrène réunit à ses côtés deux « patrons » de la six-cordes, le Britannique Martin Taylor (longtemps accompagnateur de feu Stéphane Grappelli) et le Suédois Ulf Wakenius (dix ans auprès d’Oscar Peterson, ça vous forge au swing), dans un trio qui embrasse tous les aspects de la guitare jazz populaire, de Django Reinhardt (que tous trois vénèrent) à Wes Montgomery (idem), de George Benson (idem) à Jimi Hendrix (idem). Bref, les amateurs de guitare ne sauraient manquer une telle soirée… et les autres feraient bien de s’y presser aussi.

Vincent Bessières