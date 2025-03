ECM explorations à la Philharmonie

Le vaisseau amiral de la musique française rend hommage au label munichois ECM qui a toujours pour cap la classe esthétique.

C’est le label du « plus beau son après le silence », selon sa fondamentale devise. Depuis plus d’un demi-siècle et après des centaines de disques, la maison fondée par Manfred Eicher a réussi à affirmer une identité sans jamais se restreindre à un champ esthétique. Jazz de chambre comme musique ancienne, traditions transfigurées comme échos électroniques, minimalisme post-contemporain comme improvisations débridées, musique d’ici comme de l’autre bout du monde, ECM est malgré cette diversité d’horizons parvenu à construire un catalogue dont on reconnaît l’originalité au premier coup d’œil sur les pochettes comme au premier son sur le microsillon. À la clef, une cohérente diversalité à l’image de cette exemplaire série de concerts avec les formations du oudiste tunisien Anouar Brahem (à la tête d’un quartette majuscule les 25 et 26), du batteur britannique Sebastian Rochford (en duo avec Kit Downes le 27), des Israéliens de New York Avishai Cohen et Shai Maestro (quartet et trio le 27), et pour finir un large chœur estonien qui célèbrera la musique d’Arvo Pärt (le 29).

Jacques Denis