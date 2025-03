Arnaud Dolmen Quartet et James Brandon Lewis Trio

Double plateau de choix à la Maison de la Radio, avec le quartet du Guadeloupéen Arnaud Dolmen et la nouvelle star du ténor de New York James Brandon Lewis.

Entendu avec le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart, la flûtiste Naissam Jalal ou le chanteur David Linx, Arnaud Dolmen appartient à une génération trentenaire de musiciens antillais qui, à l’exemple de ses cousins de la Caraïbe cubains ou portoricains, cherche à concilier une culture rythmique pluriséculaire avec le langage du jazz le plus contemporain. Et il s’en tire plus que bien… Quant à James Brandon Lewis, nouvelle coqueluche new-yorkaise du ténor, récent auteur d’un hommage salué à l’esprit libre Don Cherry, il embrasse l’entièreté de l’héritage de son instrument du plus classique au plus free, avec un brio qui ne manque pas d’inspiration. Deux bonnes raisons de gagner le studio 104 de Radio France.

Vincent Bessières