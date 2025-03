Joe Sanders avec Logan Richardson et Seamus Blake

Joe Sanders, le contrebassiste américain le plus singulier de sa génération, présente un groupe de choc pour deux soirs en club, avec Logan Richardson et Seamus Blake.

Longtemps attaché à certains des musiciens les plus en vue du moment, du vétéran Charles Lloyd au pianiste Gerald Clayton en passant par Ambrose Akinmusire et bien d’autres, Joe Sanders est l’un des grands contrebassistes de sa génération, tant par la qualité de son sens de l’accompagnement, la puissance de sa sonorité que dans ses talents de soliste. Leader confirmé en parallèle d’une carrière de sideman bien remplie, le voici qui vient présenter son album Parallels (Whirlwind Records) avec un groupe au casting qui claque déjà sur le papier : un quartet sans piano, qui confronte le ténor véloce de Seamus Blake à l’alto pénétrant de Logan Richardson (avec qui le contrebassiste vient de lancer parallèlement le trio Lojo Brown avec Justin Brown en troisième larron) et qui s’appuie sur la paire rythmique qu’il forme avec le batteur Greg Hutchinson. Pour deux soirs en club, le genre de groupe qui peut faire très mal !

Vincent Bessières