Aga Khan Master Musicians / Vincent Peirani et Vincent Ségal

Le collectif des maîtres Aga Khan Master Musicians convie deux musiciens français, Vincent Peirani et Vincent Ségal, le temps d’un récital rare.

Ensemble créé en 2013, l’Aga Khan Master Musicians s’inspire des traditions musicales qui jalonnent la route de la soie. Chemin faisant, il s’est donné pour mission d’ouvrir toujours plus grand la focale, refusant de céder aux sirènes des clichés d’usage. Pas question de se conformer aux bannières d’un autre temps, les créations de ce groupe qui réunit un luth pipa, un qanun, un saxophone, un oud, un doira (tambour sur cadre) et un hautbois brisent les barrières qui fracturent le monde de la musique. Ensemble, ils tracent de nouvelles voies en explorant avec patience leurs racines, tout comme ils peuvent convier d’autres chercheurs de sonorités inédites à leurs côtés. C’est dans cette perspective qu’ils convient aujourd’hui deux autres déchiffreurs, l’accordéoniste polymorphe Vincent Peirani et le violoncelliste polyglotte Vincent Ségal, pour un dialogue instruit et érudit.

Jacques Denis