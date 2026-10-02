Dans Bientôt le jour, Julie Bertin fait théâtre des soulèvements intimes de sept femmes et hommes venus des quatre coins de la planète. Mêlant fiction et sources documentaires, la cofondatrice du Birgit Ensemble entrelace les éclats vifs de ces existences qui, un jour, décident de s’arracher à leurs destins.

N’avons-nous d’autres choix que d’étouffer les élans secrets qui sommeillent en nous ? Devons-nous, sans réagir, nous conformer aux assignations de nos familles ou des sociétés normatives dans lesquelles nous vivons ? Julie Bertin nous dit que non. Pas toujours. Que certaines et certains d’entre nous, parfois du jour au lendemain, tournent le dos à l’existence qui était la leur pour s’inventer un autre destin. Mais quels sont les mécanismes de ces séismes intimes ? A quoi répondent-ils, que produisent-il ? La cofondatrice de la Compagnie Le Birgit Ensemble a mené l’enquête en partant à la rencontre, dans différents pays du monde, de femmes et d’hommes ayant accompli ce saut dans l’inconnu. C’est ainsi qu’est né Bientôt le jour, spectacle qui rend compte des témoignages de sept personnes interviewées en associant le champ du réel à celui de la fiction. Transcendés par un théâtre qui dépasse le simple cadre du travail documentaire, ces trajets de vie disent bien sûr la vérité du particulier, mais éclairent également le cœur battant d’une humanité une et indivisible.

Un théâtre qui transcende le réel

Nous faisons la connaissance de Monika l’Autrichienne, Eduardo d’Espagnol, Amadou le Camerounais, Anastasia l’Américaine, M. l’Indienne, Roberto l’Italienne et Maxime le Français. Nous entrons dans leur vie, regardons les comédiennes et comédiens qui les incarnent (Caroline Arrouas, Fareen Aslam, Heza Botto, Robin Causse, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Gaia Singer) investir intensément, charnellement, les états d’âme et les bouleversements émotionnels qui les ont conduits à rompre définitivement avec leurs passés. Ces formidables interprètes nous transmettent une part de ce que ces êtres ont peut-être de plus précieux. Tout d’abord en français, puis à travers la musicalité de leurs langues maternelles respectives (surtitrées en français) qui se mêlent les unes aux autres. Dans le bel écrin aux perspectives oniriques et picturales que constitue la scénographie de James Brandily, l’écriture de Julie Bertin fait naître un théâtre puissamment évocateur. On est saisi de bout en bout par la profondeur à la fois singulière et universelle, poétique et politique, que l’autrice-metteuse en scène façonne à partir de ces fragments de quotidien.

Manuel Piolat Soleymat